Lufthansa вперше від початку пандемії заявила про прибуток

Німецька Lufthansa повідомила у середу про отримання операційного прибутку у третьому кварталі - вперше після початку кризи з коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

Відзначається, що цьому сприяли послаблення обмежень на поїздки та високий попит у літній сезон.

Lufthansa повідомила про скоригований прибуток до сплати відсотків і податків (EBIT) у розмірі 17 мільйонів євро за квартал порівняно зі збитком у розмірі 1,262 мільярда євро за аналогічний період минулого року.

Виторг компанії в третьому кварталі зріс майже вдвічі до 5,2 млрд євро в порівнянні з прогнозом аналітиків в 5,5 млрд євро.

"Ми подолали ще одну віху на шляху до виходу з кризи", - прокоментував гендиректор компанії Карстен Шпор.

Lufthansa, яка також володіє Eurowings, Swiss, Brussels та Austrian Airlines, заявила, що очікує розвитку попиту, що призведе до позитивного прибутку у четвертому кварталі.

За словами авіакомпанії, кількість нових бронювань нині становить 80% від рівня 2019 року, що пов'язано з відновленням ділових поїздок та зростанням попиту на далекомагістральні рейси, особливо в США.