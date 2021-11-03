Lufthansa впервые с начала пандемии заявила о прибыли
Немецкая Lufthansa сообщила в среду о получении операционной прибыли в третьем квартале – впервые после начала кризиса с коронавирусом.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.
Отмечается, что этому способствовало ослабление ограничений на поездки и высокий спрос в летний сезон.
Lufthansa сообщила о скорректированной прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) в размере 17 миллионов евро за квартал по сравнению с убытком в размере 1,262 миллиарда евро за аналогичный период прошлого года.
Выручка компании в третьем квартале выросла почти вдвое, до 5,2 млрд евро, по сравнению с прогнозом аналитиков в 5,5 млрд евро.
"Мы преодолели еще одну веху на пути к выходу из кризиса", – прокомментировал гендиректор компании Карстен Шпор.
Lufthansa, также владеющая Eurowings, Swiss, Brussels и Austrian Airlines, заявила, что ожидает развития спроса, что приведет к положительной прибыли в четвертом квартале.
По словам авиакомпании, количество новых бронирований в настоящее время составляет 80% от уровня 2019 года, что связано с возобновлением деловых поездок и ростом спроса на дальнемагистральные рейсы, особенно в США.