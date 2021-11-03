Город Хельсинки откажется от мясных блюд на своих мероприятиях

Городские власти Хельсинки изменят правила подачи пищи на мероприятиях, организуемых городом, чтобы учесть экологические факторы продуктов питания.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Теперь основой меню на различных собраниях, семинарах, воркшопах и общественных слушаниях будут сезонные овощи и местная рыба, выловленная с соблюдением этических принципов.

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Кофе, чай и бананы будут покупать только под маркой "Справедливой торговли". Мясо и мясные продукты совсем не будут предлагать.

Кроме того, город отказывается использовать одноразовую посуду и столовые приборы, а также перестает подавать воду и другие напитки в бутылках.

Гости мероприятий должны заранее заявить о своем приходе. Это позволит сократить отходы.

Отмечается, от этих правил можно будет отступать только на встречах на самом высоком уровне и только по веским причинам.

В феврале 2019 года город Хельсинки решил к 2025 году вдвое сократить количество молочных и мясных продуктов, которые предлагают гостям городских мероприятий.

Ранее сообщалось, что эксперты ООН считают значительное потребление мяса и молочных продуктов на Западе факторами содействия глобальному потеплению, и переход на растительную диету мог бы помочь в борьбе с изменением климата.