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У Білорусі визнали екстремістськими інтернет-ресурси "Белсату"

Середа, 3 листопада 2021, 12:59

У Білорусі визнали екстремістським формуванням та заборонили діяльність на території країни інтернет-ресурсів "Белсату".

Про це повідомило МВС Білорусі у своєму офіційному Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

"Рішенням Міністерства внутрішніх справ визнано екстремістським формуванням та заборонено діяльність на території Республіки Білорусь групи громадян, об'єднаних за допомогою інтернет-ресурсів "Белсату", - йдеться у повідомленні.

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До списку інтернет-ресурсів включили сайт "Белсату", Youtube-канал, а також усі облікові записи в соціальних мережах.

У МВС додали, що обновили перелік організацій, формувань, індивідуальних підприємців, причетних до екстремістської діяльності.

У Білорусі можна бути притягнутим до кримінальної відповідальності за участь в діяльності екстремістських угруповань і навіть за підписку на відповідні Telegram-канали.

"Белсат" - білоруськомовний телеканал, створений з ініціативи й за підтримки МЗС Польщі та громадського Польського телебачення 23 квітня 2007 року.

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