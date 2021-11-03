В Беларуси признали экстремистскими интернет-ресурсы "Белсата"
В Беларуси признали экстремистским формированием и запретили деятельность на территории страны интернет-ресурсы "Белсата".
Об этом сообщило МВД Беларуси в своем официальном Telegram-канале, пишет "Европейская правда".
"Решением Министерства внутренних дел признана экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов "Белсата", - говорится в сообщении.
В список интернет-ресурсов включили сайт "Белсата", Youtube-канал, а также все аккаунты в социальных сетях.
В МВД добавили, что обновили перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.
В Беларуси можно привлечь к уголовной ответственности за участие в деятельности экстремистских группировок и даже за подписку на соответствующие Telegram-каналы.
"Белсат" - белорусскоязычный телеканал, созданный по инициативе и при поддержке МИД Польши и Польского общественного телевидения 23 апреля 2007 года.