Глава Минздрава Германии заявил о "пандемии невакцинированных" в стране

Германия переживает "пандемию невакцинированных", заявил министр здравоохранения Йенс Шпан, и призвал к более жестким действиям, чтобы обуздать новую вспышку коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Die Welt.

"Мы переживаем пандемию среди непривитых. Если бы все были вакцинированы, в отделениях интенсивной терапии было бы гораздо меньше пациентов с COVID-19", - подчеркнул Шпан.

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"В некоторых регионах Германии места в отделениях интенсивной терапии снова заканчиваются", - добавил он.

Институт Роберта Коха сообщил, что за последние 24 часа в стране было зафиксировано 20 398 случаев заболевания, 194 человека скончались.

По словам министра, его объявление окончания эпидемической ситуации многие неправильно поняли.

"Пандемия еще не закончилась. Если мои высказывания можно было понять таким образом, я выразился недостаточно понятно", – отметил министр на брифинге в среду.

По его словам, чтобы пережить следующую коронавирусную зиму, прежде всего, необходима личная ответственность. Это означает вакцинацию, ношение масок и соблюдение правил социального дистанцирования и гигиены.

Он отметил необходимость усиленного контроля за соблюдением требования 2G. Речь идет о доступе к заведениям только для тех, кто geimpft (вакцинирован) или genesen (выздоровел). По его словам, необходимо штрафовать нарушителей.

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"Свидетельство о вакцинации в Риме за день проверялось чаще, чем в Германии за четыре недели. 2G не имеет ничего общего с запугиваниями по поводу вакцинации, это позволяет избежать локальной нагрузки системы здравоохранения", - сказал министр.

Шпан также поддержал концепцию обязательного тестирования в домах престарелых, включая тесты для тех, кто был вакцинирован, и для тех, кто выздоровел, и выступил за широкую кампанию ревакцинации населения.

Более 66% населения полностью вакцинировано в Германии, но Шпан выразил недовольство тем, что темпы вакцинации замедлились и значительная группа людей в возрасте от 18 до 59 лет остается невакцинированной.