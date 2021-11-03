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Посол у Німеччині: "Північний потік-2" залишається ножем у спину України

Середа, 3 листопада 2021, 13:52

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна не змирилась із тим, що у якийсь момент російський газ піде через газопровід "Північний потік-2", і продовжує опір цьому проєкту.

Про це Мельник розповів у інтерв’ю німецькій редакційній мережі RND, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Україна не змирилась, адже ні політично, ні юридично справа далеко не закінчена.

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Посол наголосив, що Україна була шокована тим, що в останній робочий день старого федерального уряду Міністерство економіки виступило із заявою про відсутність заперечень проти "Північного потоку - 2".

"Хоча в процесі сертифікації ще залишався час до січня 2022 року, вони, очевидно, хотіли створити факти, ймовірно, через побоювання, що "Зелені" чи "Вільна демократична партія" можуть ухвалити інше рішення під час переговорів щодо коаліції та створити нові перешкоди або навіть призупинити проєкт", - сказав дипломат.

"Це кричущий процес. А сам "Північний потік-2" залишається ножем у спину України, що призведе до величезної втрати довіри до Німеччини у наступні кілька десятиліть", - додав Мельник.

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Дипломаттакож  назвав поганим стилем те, що Берлін провів косультації з країнами Балтії, Польщею та Чехією з цього питання, а з Україною - ні.

Про повне завершення будівництва "Північного потоку-2" "Газпром" повідомив 10 вересня. 18 жовтня компанія-оператор Nord Stream 2 AG, яка є дочірнім підприємством "Газпрому", проінформувала, що першу нитку трубопроводу заповнено газом.

Президент РФ Владімір Путін 21 жовтня заявив про готовність почати поставки газу по "Північному потоку-2" наступного дня після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.

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