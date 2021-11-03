Посол в Германии: "Северный поток-2" остается ножом в спину Украине

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина не смирилась с тем, что в какой-то момент российский газ пойдет через газопровод "Северный поток-2", и продолжает сопротивление этому проекту.

Об этом Мельник рассказал в интервью немецкой редакционной сети RND, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Украина не смирилась, ведь ни политически, ни юридически дело далеко не окончено.

Посол подчеркнул, что Украина была шокирована тем, что в последний рабочий день старого федерального правительства Министерство экономики выступило с заявлением об отсутствии возражений против "Северного потока-2".

"Хотя в процессе сертификации еще оставалось время до января 2022 года, они, очевидно, хотели создать факты, вероятно, из-за опасений, что "Зеленые" или "Свободная демократическая партия" могут принять другое решение во время переговоров по коалиции и создать новые препятствия или даже приостановить проект", - сказал дипломат.

"Это вопиющий процесс. А сам "Северный поток-2" остается ножом в спину Украине, что приведет к огромной потере доверия к Германии в следующие несколько десятилетий", - добавил Мельник.

Дипломат также назвал плохим стилем то, что Берлин провел консультации со странами Балтии, Польшей и Чехией по этому вопросу, а с Украиной – нет.

О полном завершении строительства "Северного потока-2" "Газпром" сообщил 10 сентября. 18 октября компания-оператор Nord Stream 2 AG, являющаяся дочерним предприятием "Газпрома", проинформировала, что первая нить трубопровода заполнена газом.

Президент РФ Владимир Путин 21 октября заявил о готовности начать поставки газа по "Северному потоку-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.