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Посол в Германии: "Северный поток-2" остается ножом в спину Украине

Среда, 3 ноября 2021, 13:52

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина не смирилась с тем, что в какой-то момент российский газ пойдет через газопровод "Северный поток-2", и продолжает сопротивление этому проекту.

Об этом Мельник рассказал в интервью немецкой редакционной сети RND, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Украина не смирилась, ведь ни политически, ни юридически дело далеко не окончено.

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Посол подчеркнул, что Украина была шокирована тем, что в последний рабочий день старого федерального правительства Министерство экономики выступило с заявлением об отсутствии возражений против "Северного потока-2".

"Хотя в процессе сертификации еще оставалось время до января 2022 года, они, очевидно, хотели создать факты, вероятно, из-за опасений, что "Зеленые" или "Свободная демократическая партия" могут принять другое решение во время переговоров по коалиции и создать новые препятствия или даже приостановить проект", - сказал дипломат.

"Это вопиющий процесс. А сам "Северный поток-2" остается ножом в спину Украине, что приведет к огромной потере доверия к Германии в следующие несколько десятилетий", - добавил Мельник.

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Дипломат также назвал плохим стилем то, что Берлин провел консультации со странами Балтии, Польшей и Чехией по этому вопросу, а с Украиной – нет.

О полном завершении строительства "Северного потока-2" "Газпром" сообщил 10 сентября. 18 октября компания-оператор Nord Stream 2 AG, являющаяся дочерним предприятием "Газпрома", проинформировала, что первая нить трубопровода заполнена газом.

Президент РФ Владимир Путин 21 октября заявил о готовности начать поставки газа по "Северному потоку-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

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Германия Молдова Энергетика Совет Европы
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