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Безробіття у єврозоні продовжує знижуватися

Середа, 3 листопада 2021, 14:55

Дані за вересень 2021 року свідчать про подальше зниження безробіття у єврозоні.

Про це повідомляє Євростат, пише "Європейська правда". 

У вересні безробіття серед економічно активного населення складало 7.4% - дещо менше, ніж 7,5% у серпні. Це також суттєво менше, ніж у вересні 2020 року, коли цей показник становив 8,6%.

У Євросоюзі загалом безробіття склало 6,7% - порівняно з 6,9% у серпні і 7,7% у вересні 2002 року.

Серед молоді віком до 25 років у вересні рівень безробіття становив 15,9% у ЄС і 16% у єврозоні - порівняно з 16.!% та 16,3% відповідно у серпні. 

Як раніше повідомляло статистичне відомство ЄС, у єврозоні через підвищення ціни на енергоносії зростає інфляція.

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єврозона Євростат
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