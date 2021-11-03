Безробіття у єврозоні продовжує знижуватися
Середа, 3 листопада 2021, 14:55
Дані за вересень 2021 року свідчать про подальше зниження безробіття у єврозоні.
Про це повідомляє Євростат, пише "Європейська правда".
У вересні безробіття серед економічно активного населення складало 7.4% - дещо менше, ніж 7,5% у серпні. Це також суттєво менше, ніж у вересні 2020 року, коли цей показник становив 8,6%.
У Євросоюзі загалом безробіття склало 6,7% - порівняно з 6,9% у серпні і 7,7% у вересні 2002 року.
Серед молоді віком до 25 років у вересні рівень безробіття становив 15,9% у ЄС і 16% у єврозоні - порівняно з 16.!% та 16,3% відповідно у серпні.
Як раніше повідомляло статистичне відомство ЄС, у єврозоні через підвищення ціни на енергоносії зростає інфляція.
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