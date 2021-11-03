Безробіття у єврозоні продовжує знижуватися

Дані за вересень 2021 року свідчать про подальше зниження безробіття у єврозоні.

Про це повідомляє Євростат, пише "Європейська правда".

У вересні безробіття серед економічно активного населення складало 7.4% - дещо менше, ніж 7,5% у серпні. Це також суттєво менше, ніж у вересні 2020 року, коли цей показник становив 8,6%.

У Євросоюзі загалом безробіття склало 6,7% - порівняно з 6,9% у серпні і 7,7% у вересні 2002 року.

Серед молоді віком до 25 років у вересні рівень безробіття становив 15,9% у ЄС і 16% у єврозоні - порівняно з 16.!% та 16,3% відповідно у серпні.

Як раніше повідомляло статистичне відомство ЄС, у єврозоні через підвищення ціни на енергоносії зростає інфляція.