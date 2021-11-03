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Безработица в еврозоне продолжает снижаться

Среда, 3 ноября 2021, 14:55

Данные за сентябрь 2021 года свидетельствуют о дальнейшем снижении безработицы в еврозоне.

Об этом сообщает Евростат, пишет "Европейская правда".

В сентябре безработица среди экономически активного населения составляла 7,4% - несколько меньше, чем 7,5% в августе. Это также значительно меньше, чем в сентябре 2020 года, когда этот показатель составлял 8,6%.

В Евросоюзе в целом безработица составила 6,7% – по сравнению с 6,9% в августе и 7,7% в сентябре 2002 года.

Среди молодежи до 25 лет в сентябре уровень безработицы составил 15,9% в ЕС и 16% в еврозоне - по сравнению с 16.!% и 16,3% соответственно в августе.

Как ранее сообщало статистическое ведомство ЕС, в еврозоне из-за повышения цены на энергоносители растет инфляция.

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