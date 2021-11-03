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У Нідерландах затримали двох медсестер за запідозрою у підробці ковід-сертифікатів

Середа, 3 листопада 2021, 17:10

В Амстердамі затримали двох помічниць лікаря, співробітниць приватної практики, за підозрою у продажу підроблених довідок про щеплення від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

30 і 31-річну жінок затримали 2 листопада. За інформацією, яка надійшла до поліції, вони нібито допомогли отримати довідку про вакцинацію вже десяткам людей, які насправді не робили щеплення, і брали за цю послугу від 500 до 1000 євро за кожен сертифікат.

Дані пацієнтів, які хотіли отримати довідку без щеплення, вносили у реєстр, що дозволяло їм отримати справжній сертифікат з QR-кодом.

Нещодавно про схожий випадок повідомили у Вільнюсі, там під підозрою опинилися шість осіб.

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Нідерланди Коронавірус Вакцини
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