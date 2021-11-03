В Нидерландах задержали двух медсестер по подозрению в подделке ковид-сертификатов
Среда, 3 ноября 2021, 17:10
В Амстердаме задержаны две помощницы врача, сотрудницы частной практики, по подозрению в продаже поддельных справок о прививках от коронавируса.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.
Двух женщин, 30 и 31 года, задержали 2 ноября. По информации, поступившей в полицию, они якобы помогли получить справку о вакцинации уже десяткам людей, на самом деле не прививавшимся, и брали за эту услугу от 500 до 1000 евро за каждый сертификат.
Данные пациентов, желающих получить справку без прививки, вносили в реестр, что позволяло им получить настоящий сертификат с QR-кодом.
Недавно о подобном случае сообщили в Вильнюсе, там под подозрением оказались шесть человек.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua