Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Суд Франції відпустив затриманий через риболовецьку суперечку британський траулер

Середа, 3 листопада 2021, 20:06

Французький суд у середу виніс рішення, що британський траулер, конфіскований французькою владою, може відплисти додому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters, посилаючись на заяву адвоката капітана.

Суд також скасував попередню вимогу про сплату капітаном застави в розмірі 150 000 євро до судового розгляду, який був призначений на наступний рік.

Траулер Cornelis Gert Jan був вилучений минулого тижня, і французька влада заявила, що його спіймали на промислі гребінців у французьких територіальних водах без належної ліцензії.

Адвокат ірландського капітана Джонді Уорд раніше заявив, що судно було пішаком у більш широкому політичному конфлікті між Парижем і Лондоном щодо прав на рибальство після виходу Великобританії з Європейського Союзу.

У середу ввечері судно все ще було пришвартовано у французькому порту Гавр, де його було затримано.

Суперечки після Brexit через рибу вилилися минулої середи у захоплення французами британського траулера Cornelis Gert Jan у французьких водах поблизу Гавра.

27 жовтня Франція оголосила, що заборонить британським рибальським судам заходити до деяких її портів з наступного тижня, якщо не буде досягнуто домовленості в суперечці з приводу ліцензій на риболовлю.

Франція також пригрозила посилити прикордонні та санітарні перевірки товарів із Британії, посилити перевірки безпеки на британських човнах і збільшити кількість перевірок вантажівок, що прямують до Британії та назад.

Однак у понеділок французька сторона вирішила поки не втілювати в життя свої наміри.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Велика Британія Brexit
powered by lun.ua

Статті

СПЕЦПРОЄКТ

Врятувати планету: що готова робити Україна, щоб зупинити кліматичні зміни

Домовленості нічого не варті, якщо для когось це "просто слова". То чи досягнули на кліматичному саміті у Глазго тих домовленостей, які мають реальну вагу?
4 листопада 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Зрада чи перемога над "Газпромом"? Що заховане у газовій угоді Молдови та РФ

По суті, "Газпром" через свою "дочку" накопичував борги сам перед собою, а тепер хоче покласти їх на уряд Молдови.
3 листопада 2021 — Сергій Сидоренко, Кишинів-Київ, Європейська правда

Розділені Трампом: як у США долають розкол, створений президентом-шоуменом

Вважаєте, що українське суспільство унікально розколоте та концентрується на ворожнечі? Що ж, подивіться на Сполучені Штати Америки!
2 листопада 2021 — Володимир Дубовик, Сергій Сидоренко