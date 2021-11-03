Суд Франції відпустив затриманий через риболовецьку суперечку британський траулер

Французький суд у середу виніс рішення, що британський траулер, конфіскований французькою владою, може відплисти додому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters, посилаючись на заяву адвоката капітана.

Суд також скасував попередню вимогу про сплату капітаном застави в розмірі 150 000 євро до судового розгляду, який був призначений на наступний рік.

Траулер Cornelis Gert Jan був вилучений минулого тижня, і французька влада заявила, що його спіймали на промислі гребінців у французьких територіальних водах без належної ліцензії.

Адвокат ірландського капітана Джонді Уорд раніше заявив, що судно було пішаком у більш широкому політичному конфлікті між Парижем і Лондоном щодо прав на рибальство після виходу Великобританії з Європейського Союзу.

У середу ввечері судно все ще було пришвартовано у французькому порту Гавр, де його було затримано.

Суперечки після Brexit через рибу вилилися минулої середи у захоплення французами британського траулера Cornelis Gert Jan у французьких водах поблизу Гавра.

27 жовтня Франція оголосила, що заборонить британським рибальським судам заходити до деяких її портів з наступного тижня, якщо не буде досягнуто домовленості в суперечці з приводу ліцензій на риболовлю.

Франція також пригрозила посилити прикордонні та санітарні перевірки товарів із Британії, посилити перевірки безпеки на британських човнах і збільшити кількість перевірок вантажівок, що прямують до Британії та назад.

Однак у понеділок французька сторона вирішила поки не втілювати в життя свої наміри.