Суд Франции отпустил задержанный из-за рыболовного спора британский траулер

Французский суд в среду вынес решение о том, что британский траулер, конфискованный французскими властями, может уплыть домой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление адвоката капитана.

Суд также отменил предварительное требование об уплате капитаном залога в размере 150 000 евро до судебного разбирательства, назначенного на следующий год.

Траулер Cornelis Gert Jan был изъят на прошлой неделе, и французские власти заявили, что его поймали на промысле гребешков во французских территориальных водах без должной лицензии.

Адвокат ирландского капитана Джонди Уорд ранее заявил, что судно было пешкой в ​​более широком политическом конфликте между Парижем и Лондоном по поводу прав на рыболовство после выхода Великобритании из Европейского Союза.

В среду вечером судно все еще было пришвартовано во французском порту Гавр, где оно было задержано.

Напомним, 27 октября Франция объявила, что запретит британским рыболовным судам заходить в некоторые ее порты со следующей недели, если не будет достигнута договоренность в споре по поводу лицензий на рыбную ловлю.

Франция также пригрозила усилить пограничные и санитарные проверки товаров из Британии, усилить проверки безопасности на британских лодках и увеличить количество проверок грузовиков, направляющихся в Британию и обратно.

Британский министр по Brexit Дэвид Фрост заявил, что угрозы Франции заблокировать британские суда в портах разочаровывают.