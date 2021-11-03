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Нідерланди більше не використовуватимуть вакцину AstraZeneca

Середа, 3 листопада 2021, 20:47

Жителям Нідерландів більше не пропонуватимуть вакцинуватися від коронавірусу препаратом AstraZeneca.

Про це пише NOS, повідомляє "Європейська правда".

Міністр охорони здоров'я Уго де Йонге у листі до Палати представників повідомив, що вакцина майже не використовувалася, і з літа не було нових поставок. Право на її отримання мали лише люди, які народилися 1960 року або раніше.

За словами Де Йонге, за останні тижні лише кілька людей записалися на укол AstraZeneca. Люди, які вже зробили перше щеплення AstraZeneca і записалися на другу дозу, будуть вакциновані препаратом Pfizer.

Влітку Рада з охорони здоров'я Нідерландів вже рекомендувала людям, які отримали перше щеплення AstraZeneca, зробити друге щеплення Pfizer. Це також спричинило припинення закупівель вакцин AstraZeneca.

Навесні в Нідерландах призупиняли використання вакцини AstraZeneca після того, як у Данії та Норвегії заявили про можливе утворення тромбів. Потім відновили вакцинацію, але тільки для людей віком до 60 років.

Як відомо, у вересні Європейська комісія і компанія AstraZeneca врегулювали тривалу судову суперечку з приводу поставок вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, 2 листопада уряд Нідерландів вирішив повернути обмежувальні заходи, спрямовані на уповільнення останнього сплеску COVID-19, включаючи носіння масок.

Кількість нових інфекцій у Нідерландах зростає протягом місяця, і досягла найвищого рівня з липня минулого тижня. Випадків у понеділок було на 45% більше, ніж тиждень тому, і становило 7700. Понад 1200 пацієнтів із COVID-19 перебували у лікарні, найбільше за п'ять місяців.

За даними уряду, близько 84% дорослого населення Нідерландів повністю вакциновано COVID-19.

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Вакцини Нідерланди Коронавірус
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