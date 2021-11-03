Нидерланды больше не будут использовать вакцину AstraZeneca

Жителям Нидерландов больше не будут предлагать вакцинироваться от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Об этом пишет NOS, сообщает "Европейская правда".

Министр здравоохранения Уго де Йонге в письме в Палату представителей сообщил, что вакцина почти не использовалась, и с лета не было новых поставок. Право на ее получение имели только люди, родившиеся в 1960 году или ранее.

По словам Де Йонге, за последние недели только несколько человек записались на укол AstraZeneca. Люди, которые уже сделали первую прививку AstraZeneca записались на вторую дозу, будут вакцинированы препаратом Pfizer.

Летом Совет по здравоохранению Нидерландов уже рекомендовал людям, получившим первую прививку AstraZeneca, сделать вторую прививку Pfizer. Это также послужило причиной прекращения закупок вакцин AstraZeneca.

Во время разработки вакцина AstraZeneca рассматривалась как один из наиболее важных предшественников в гонке вакцин. Это так называемая векторная вакцина, в которой генетический материал от коронавируса был добавлен к безвредному вирусу простуды для шимпанзе.

Весной в Нидерландах приостановили использование вакцины AstraZeneca после того, как в Дании и Норвегии заявили о возможном образовании тромбов. Затем вакцинацию возобновили, но только для людей в возрасте до 60 лет.

Как известно, в сентябре Европейская комиссия и компания AstraZeneca урегулировали длительный спор по поводу поставок вакцины против коронавируса.

Напомним, 2 ноября правительство Нидерландов решило вернуть ограничительные меры, направленные на замедление последнего всплеска инфекций COVID-19, включая ношение масок.

Количество новых инфекций в Нидерландах растет в течение месяца, и достигло самого высокого уровня с июля на прошлой неделе. Случаев в понедельник было на 45% больше, чем неделю назад, и составило 7700. Более 1200 пациентов с COVID-19 находились в больнице, больше всего за пять месяцев.

По данным правительства, около 84% взрослого населения Нидерландов полностью вакцинированы от COVID-19.