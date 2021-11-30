Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Інфляція у єврозоні в листопаді досягла рекордного рівня

Вівторок, 30 листопада 2021, 12:59

За попередніми оцінками Євростату, інфляція у єврозоні в листопаді 2021 року відносно показників листопада 2020 року досягла 4,9%, що є історично найвищим показником з 1997 року, відколи ведеться єдина статистика.

Про це повідомляє DPA, пише "Європейська правда".

Найбільше зросли ціни на енергоносії - 27,4%, що й стало основним фактором такого зростання. На другому місці з компонентів - ціни на послуги (2,7%), неенергетичні промислові товари (2,4%), продукти, алкоголь і тютюнові вироби (2,2%). 

Тенденція до прискорення інфляції триває вже багато місяців поспіль. 

У жовтні інфляція у єврозоні досягла 4,1%, порівняно з жовтнем 2020 року. Останній раз перед тим вона перевищувала 4% у 2008 році. 

Показник листопада - більш ніж удвічі вищий за встановлений Європейським центральним банком річний цільовий показник інфляції у 2%.

Як повідомлялося, у Німеччині інфляція у листопаді склала понад 5% і стала найвищою за майже 30 років.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
єврозона
powered by lun.ua

Статті

Скинути королеву: як Барбадос "звільнив" Єлизавету ІІ та що чекає на британську монархію

400 років тому острів привабив англійських колоніалістів, що згодом принесло багато горя. Тепер це – "рай на землі", який вирішив утекти від британської монархії.
30 листопада 2021 — Христина Бондарєва, Європейська правда

Поразка "антиваксів": як Швейцарія здолала багатомільйонну кампанію проти щеплення

"Антиваксам" вдалося залучити значні фінансові ресурси на підтримку кампанії "проти". На цьому фоні кампанія "за" була майже непомітною.
29 листопада 2021 — Уляна Перескоцька, Ігор Решетняк, для Європейської правди

Контратака Земана: як проросійський президент занурює Чехію у політичну кризу

Хоча від парламентських виборів минуло більш ніж півтора місяця, новий уряд Чехії так і не зміг розпочати роботу. Ця пауза може тривати ще декілька місяців.
29 листопада 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда