Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Инфляция в еврозоне в ноябре достигла рекордного уровня

Вторник, 30 ноября 2021, 12:59

По предварительным оценкам Евростата, инфляция в еврозоне в ноябре 2021 года по отношению к показателям ноября 2020 года достигла 4,9%, что является исторически самым высоким показателем с 1997 года, когда ведется единая статистика.

Об этом сообщает DPA, пишет "Европейская правда".

Больше всего выросли цены на энергоносители – 27,4%, что и стало основным фактором такого роста. На втором месте из компонентов – цены на услуги (2,7%), неэнергетические промышленные товары (2,4%), продукты, алкоголь и табачные изделия (2,2%).

Тенденция к ускорению инфляции длится уже много месяцев.

В октябре инфляция в еврозоне достигла 4,1% по сравнению с октябрем 2020 года. Последний раз до этого она превышала 4% в 2008 году.

Показатель ноября - более чем вдвое выше установленного Европейским центральным банком годового целевого показателя инфляции в 2%.

Как сообщалось, в Германии инфляция в ноябре составила более 5% и стала самой высокой почти за 30 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
еврозона
powered by lun.ua

Статьи

Уйти от королевы: как Барбадос "уволил" Елизавету II и что ждет британскую монархию

400 лет назад остров привлек английских колониалистов, что принесло ему много горя. Теперь это – "рай на земле", решивший уйти от британской монархии (укр.)
30 ноября 2021 — Кристина Бондарева, Европейская правда

Поражение "антиваксов": как Швейцария справилась с многомиллионной кампанией против вакцинации

"Антиваксам" удалось привлечь значительные финансовые ресурсы в поддержку кампании "против". На этом фоне кампания "за" была почти незаметна (укр.)
29 ноября 2021 — Уляна Перескоцкая, Игорь Решетняк, для Европейской правды

Контратака Земана: как пророссийский президент заводит Чехию в политический кризис

Хотя с парламентских выборов прошло более полутора месяцев, новое правительство Чехии так и не смогло начать работу. Эта пауза может продлиться еще несколько месяцев (укр.)
29 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда