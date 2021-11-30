Молдова планує разом з Україною попросити ЄС про експертизу на Дністрі

Молдова та Україна найближчим часом надішлють до Євросоюзу звернення з проханням провести експертизу впливу будівництва гідроелектростанції на річці Дністер.

Про це повідомив 30 листопада міністр закордонних справ та євроінтеграції Молдови Ніку Попеску, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За його словами, з цього моменту ЄС братиме участь у переговорах між Молдовою та Україною щодо Дністра.

"Ми обговорюємо це питання як із нашими колегами з України, так і з партнерами з ЄС. Наразі ми разом з Україною обговорюємо підготовку спільного звернення до ЄС із проханням провести екологічну експертизу впливу гідроелектростанції на річку Дністер. Також ми просимо допомогти Молдові та Україні знайти вирішення проблем, які вже спостерігаються навколо Дністра", - сказав Попеску.

Він висловив сподівання, що протягом кількох тижнів Молдова та Україна досягнуть угоди та підготують звернення до ЄС.

Дністер – найбільше та незамінне джерело води для Молдови. У Кишиневі всерйоз побоюються, що подальше нарощення потужностей енергетичної інфраструктури у Новодністровську позбавить Молдову життєво важливих водних ресурсів.

У жовтні глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна і Молдова домовилися про створення переговорного механізму для вирішення проблемних питань у двосторонніх відносинах.

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