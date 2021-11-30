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Молдова планирует вместе с Украиной попросить ЕС об экспертизе на Днестре

Вторник, 30 ноября 2021, 14:11

Молдова и Украина в ближайшее время направят в Евросоюз обращение с просьбой провести экспертизу влияния строительства гидроэлектростанции на реке Днестр.

Об этом сообщил 30 ноября министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По его словам, с этого момента ЕС примет участие в переговорах между Молдовой и Украиной по Днестру.

"Мы обсуждаем этот вопрос как с нашими коллегами из Украины, так и с партнерами из ЕС. Сейчас мы вместе с Украиной обсуждаем подготовку совместного обращения к ЕС с просьбой провести экологическую экспертизу влияния гидроэлектростанции на реку Днестр. Также мы просим помочь Молдове и Украине найти решение проблем, которые уже наблюдаются вокруг Днестра", – сказал Попеску.

Он выразил надежду, что в течение нескольких недель Молдова и Украина достигнут соглашения и подготовят обращение в ЕС.

Днестр – самый большой и незаменимый источник воды для Молдовы. В Кишиневе всерьез опасаются, что дальнейшее наращивание мощностей энергетической инфраструктуры в Новоднестровске лишит Молдову жизненно важных водных ресурсов.

В октябре глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина и Молдова договорились о создании переговорного механизма для решения проблемных вопросов в двусторонних отношениях.

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