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Сербія "заморозила" ціни на основні продукти харчування

Вівторок, 30 листопада 2021, 14:35

Уряд Сербії ухвалив рішення про "замороження" цін на основні продукти харчування на рівні 15 листопада.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє сербське N1.

Рішення стосується цукру, борошна Т-400, соняшникової олії, свинячого м’яса та ультрапастеризованого молока з 2,8% жирності. Ціни на ці продукти повинні залишатись на такому ж рівні, як на 15 листопада 2021 року, за винятком цін, які виставлялися в рамках акцій і розпродажів.

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Зазначається, що на такий крок пішли "для усунення шкідливих наслідків і запобігання зловживанням".

Ціни "заморожують" на 60 днів. При цьому виробникам не дозволяється постачати ці продукти у меншому обсягу, ніж середній протягом останніх 12 місяців.

За за порушення загрожує штраф від 100 000 до 2 млн динарів (від 850 до 17 тис. євро) і заборона діяльності на період від 6 місяців до 1 року. 

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Сербія Економічна криза
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