Сербія "заморозила" ціни на основні продукти харчування
Уряд Сербії ухвалив рішення про "замороження" цін на основні продукти харчування на рівні 15 листопада.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє сербське N1.
Рішення стосується цукру, борошна Т-400, соняшникової олії, свинячого м’яса та ультрапастеризованого молока з 2,8% жирності. Ціни на ці продукти повинні залишатись на такому ж рівні, як на 15 листопада 2021 року, за винятком цін, які виставлялися в рамках акцій і розпродажів.
Зазначається, що на такий крок пішли "для усунення шкідливих наслідків і запобігання зловживанням".
Ціни "заморожують" на 60 днів. При цьому виробникам не дозволяється постачати ці продукти у меншому обсягу, ніж середній протягом останніх 12 місяців.
За за порушення загрожує штраф від 100 000 до 2 млн динарів (від 850 до 17 тис. євро) і заборона діяльності на період від 6 місяців до 1 року.