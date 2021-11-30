Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Сербия "заморозила" цены на основные продукты питания

Вторник, 30 ноября 2021, 14:35

Правительство Сербии приняло решение о "заморозке" цен на основные продукты питания на уровне по состоянию на 15 ноября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает сербское N1.

Решение касается сахара, муки Т-400, подсолнечного масла, свиного мяса и ультрапастеризованного молока с 2,8% жирности. Цены на эти продукты должны оставаться на таком же уровне, как на 15 ноября 2021 года, за исключением цен, которые выставлялись в рамках акций и распродаж.

Отмечается, что на такой шаг пошли "для устранения вредных последствий и предотвращения злоупотреблений".

Цены "замораживают" на 60 дней. При этом производителям не разрешается поставлять эти продукты в меньшем объеме, чем средний за последние 12 месяцев.

За нарушение грозит штраф от 100 000 до 2 млн динаров (от 850 до 17 тыс. евро) и запрет деятельности на период от 6 месяцев до 1 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сербия Эконом.кризис
powered by lun.ua

Статьи

Меркель не только с Путиным: где канцлер Германии боролась с диктатурой, а где шла на уступки

Какими были отношения Ангелы Меркель с диктаторами ХХ века? ЕвроПравда публикует в сокращенном виде одну из глав новой биографии канцлера (укр.)
30 ноября 2021 — Кэти Мартон

Без доверия не будет прогресса: чем важна для Украины реформа в сфере метрологии

Что мешает Украине получить "промышленный безвиз" с ЕС? И что не так с отечественной инфраструктурой качества? (укр.)
30 ноября 2021 — Мария Мезенцева , народный депутат Украины, "Слуга народа"

Уйти от королевы: как Барбадос "уволил" Елизавету II и что ждет британскую монархию

400 лет назад остров привлек английских колониалистов, что принесло ему много горя. Теперь это – "рай на земле", решивший уйти от британской монархии (укр.)
30 ноября 2021 — Кристина Бондарева, Европейская правда