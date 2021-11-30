Сербия "заморозила" цены на основные продукты питания

Правительство Сербии приняло решение о "заморозке" цен на основные продукты питания на уровне по состоянию на 15 ноября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает сербское N1.

Решение касается сахара, муки Т-400, подсолнечного масла, свиного мяса и ультрапастеризованного молока с 2,8% жирности. Цены на эти продукты должны оставаться на таком же уровне, как на 15 ноября 2021 года, за исключением цен, которые выставлялись в рамках акций и распродаж.

Отмечается, что на такой шаг пошли "для устранения вредных последствий и предотвращения злоупотреблений".

Цены "замораживают" на 60 дней. При этом производителям не разрешается поставлять эти продукты в меньшем объеме, чем средний за последние 12 месяцев.

За нарушение грозит штраф от 100 000 до 2 млн динаров (от 850 до 17 тыс. евро) и запрет деятельности на период от 6 месяцев до 1 года.