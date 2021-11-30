Суд ЄС позбавив топпосадовця ЄЦБ імунітету від кримінального переслідування

Члени Керівної ради Європейського центрального банку не користуються імунітетом від кримінального переслідування за можливі правопорушення, скоєні поза їхніми обов'язками у центральному банку.

Таке рішення ухвалив Суд ЄС, повідомляє "Європейська правда".

В результаті колишній президент Банку Латвії Ілмарс Римшевічс втратив імунітет як член Керівної ради ЄЦБ. Римшевічсу висунуто звинувачення в отриманні хабарів. Колишній голова центрального банку заперечує звинувачення.

Суд ухвалив, що якщо правоохоронні органи дійшли висновку, що поведінка, що розслідується, не була вчинена в офіційній якості керуючого центрального банку, "судовий розгляд проти нього або неї може бути продовжено, оскільки імунітет від судового розгляду не застосовується".

Як зазначає Politico, це рішення особливо уважно відстежуватиметься у Словаччині, де у жовтні керуючому центральним банком Петру Казиміру було пред'явлено звинувачення у хабарництві. Казимір заперечує звинувачення.

ЄЦБ відмовився коментувати рішення