Суд ЕС избавил топ-чиновника ЕЦБ иммунитета от уголовного преследования

Члены Управляющего совета Европейского центрального банка не пользуются иммунитетом от уголовного преследования за возможные правонарушения, совершенные вне их обязанностей в центральном банке.

Такое решение вынес Суд ЕС, сообщает "Европейская правда".

В результате бывший президент Банка Латвии Илмарс Римшевичс лишился иммунитета в качестве члена Управляющего совета ЕЦБ. Римшевичсу предъявлены обвинения в получении взяток. Бывший глава центрального банка отрицает обвинения.

Суд постановил, что если правоохранительные органы прилшли к выводу, что расследуемое поведение не было совершено в официальном качестве управляющего центрального банка, "судебное разбирательство против него или нее может быть продолжено, поскольку иммунитет от судебного разбирательства не применяется".

Как отмечает Politico, это решение будет особенно внимательно отслеживаться в Словакии, где в октябре управляющему центральным банком Петру Казимиру было предъявлено обвинение во взяточничестве. Казимир отрицает обвинения.

ЕЦБ отказался комментировать решение.