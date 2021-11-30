Нарощування сил РФ поблизу України буде ключовою темою міністерської зустрічі НАТО

Нарощення Росією сил довкола України, а також ситуація на кордоні Білорусі з країнами ЄС будуть ключовими темами зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав перед початком зустрічі 30 листопада у Ризі.

Генсек зазначив, що на "міністеріалі" обговорять низку питань, зокрема ситуацію в та довкола України.

"Ми бачимо нарощення військових сил Росією, важке озброєння, дрони, готові до бойових дій війська. І ми закликаємо Росію до прозорості, тому що це неспровоковано і непояснено. Росія має бути прозорою і знизити рівень напруги", - заявив Єнс Столтенберг.

Він зауважив, що нарощування Альянсом присутності на східному флангу НАТО має оборонний характер і стало реакцією на агресію Росії проти України у 2014 році.

"Мета стримування - не спровокувати конфлікт, а запобігти йому", - зауважив Єнс Столтенберг.

Він додав, що обговорюватимуть також ситуацію на білоруському кордоні. "Ми бачимо, що режим Лукашенка використовує беззахисних людей, щоб тиснути на сусідні країни. Ми висловлюємо солідарність із союзниками, які потерпають від нього, і тісно співпрацюємо з ЄС. Ані ЄС, ані НАТО не мають всіх необхідних інструментів, але разом ми можемо дати рішучу відповідь на те, що спостерігаємо", - сказав генсек НАТО.

Ще однією темою обговорення буде ситуація в Афганістані після переходу влади до "Талібану" і висновки для Альянсу з 20-річної операції.

Нагадаємо, у міністерській зустрічі бере участь також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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