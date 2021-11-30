Наращивание сил РФ вокруг Украины станет ключевой темой министерской встречи НАТО

Наращивание Россией сил вокруг Украины, а также ситуация на границе Беларуси со странами ЕС будут являться ключевыми темами встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал перед началом встречи 30 ноября в Риге.

Генсек отметил, что на "министериале" обсудят ряд вопросов, в частности ситуацию и вокруг Украины.

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"Мы видим наращивание военных сил Россией, тяжелое вооружение, дроны, готовые к боевым действиям войска. И мы призываем Россию к прозрачности, потому что это неспровоцировано и не объяснено. Россия должна быть прозрачной и снизить уровень напряжения", - заявил Йенс Столтенберг.

Он отметил, что наращивание Альянсом присутствия на восточном фланге НАТО носит оборонительный характер и стало реакцией на агрессию России против Украины в 2014 году.

"Цель сдерживания - не спровоцировать конфликт, а предотвратить его", - отметил Йенс Столтенберг.

Он добавил, что будут обсуждать также ситуацию на белорусской границе. "Мы видим, что режим Лукашенко использует беззащитных людей для давления на соседние страны. Мы выражаем солидарность с союзниками, которые пострадали от этого, и тесно сотрудничаем с ЕС. Ни ЕС, ни НАТО не имеют всех необходимых инструментов, но вместе мы можем дать решительный ответ на то, что мы наблюдаем", - сказал генсек НАТО.

Еще одной темой обсуждения станет ситуация в Афганистане после перехода власти к "Талибану" и выводы для Альянса с 20-летней операции.

Напомним, в министерской встрече принимает участие также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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