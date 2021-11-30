Данія має вже 4 підтверджені випадки штаму "Омікрон", під підозрою ще вісім

У Данії підтвердили чотири випадки коронавірусу, спричинені штамом "Омікрон", та проводять перевірку щодо ще восьми випадків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.

Станом на вчора в країні було відомо про два випадки зараження, 30 листопада підтвердилися підозри щодо ще двох. Всі чотири випадки пов’язані з мандрівками до країн півдня Африки.

Також Statens Serum Institut, який проводить дослідження, відкинув підозри щодо чотирьох випадків. Зараз під підозрою - ще 8.

Нагадаємо, вперше виявлений у ПАР штам коронавірусу "Омікрон" має велику кількість мутацій і викликає побоювання через те, що може виявитись більш заразним і більш стійким до існуючих вакцин.

За останні дні низка країн Європи підтвердили у себе перші випадки зараження. Серед хворих є і люди, які не подорожували на південь африканського континенту. На 30 листопада у всьому ЄС кількість підтверджених випадків перевищила 40.

У Нідерландах з'ясували, що перші випадки зараження в країні стались ще до того, як ПАР вперше повідомила про новий штам. Чи подорожували ці хворі до Африки, наразі невідомо.