Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Дании уже 4 подтвержденных случая штамма "Омикрон", под подозрением еще восемь

Вторник, 30 ноября 2021, 17:09

В Дании подтвердили четыре случая коронавируса, вызванные штаммом "Омикрон", и проводят проверку еще восьми случаев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DR.

По состоянию на вчера в стране было известно о двух случаях заражения, 30 ноября подтвердились подозрения по поводу еще двух. Все четыре случая связаны с путешествиями в страны юга Африки.

Также Statens Serum Institut, который проводит исследования, отверг подозрения в четырех случаях. Сейчас под подозрением – еще 8.

Напомним, впервые обнаруженный в ЮАР штамм коронавируса "Омикрон" имеет большое количество мутаций и вызывает опасения из-за того, что может оказаться более заразным и более устойчивым к существующим вакцинам.

В последние дни ряд стран Европы подтвердили у себя первые случаи заражения. Среди больных есть и люди, не путешествовавшие на юг африканского континента. К 30 ноября во всем ЕС количество подтвержденных случаев превысило 40.

В Нидерландах выяснили, что первые случаи заражения в стране произошли еще до того, как ЮАР впервые сообщила о новом штамме. Путешествовали ли эти больные в Африку, пока неизвестно.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Дания Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Меркель не только с Путиным: где канцлер Германии боролась с диктатурой, а где шла на уступки

Какими были отношения Ангелы Меркель с диктаторами ХХ века? ЕвроПравда публикует в сокращенном виде одну из глав новой биографии канцлера (укр.)
30 ноября 2021 — Кэти Мартон

Без доверия не будет прогресса: чем важна для Украины реформа в сфере метрологии

Что мешает Украине получить "промышленный безвиз" с ЕС? И что не так с отечественной инфраструктурой качества? (укр.)
30 ноября 2021 — Мария Мезенцева , народный депутат Украины, "Слуга народа"

Уйти от королевы: как Барбадос "уволил" Елизавету II и что ждет британскую монархию

400 лет назад остров привлек английских колониалистов, что принесло ему много горя. Теперь это – "рай на земле", решивший уйти от британской монархии (укр.)
30 ноября 2021 — Кристина Бондарева, Европейская правда