У Дании уже 4 подтвержденных случая штамма "Омикрон", под подозрением еще восемь

В Дании подтвердили четыре случая коронавируса, вызванные штаммом "Омикрон", и проводят проверку еще восьми случаев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DR.

По состоянию на вчера в стране было известно о двух случаях заражения, 30 ноября подтвердились подозрения по поводу еще двух. Все четыре случая связаны с путешествиями в страны юга Африки.

Также Statens Serum Institut, который проводит исследования, отверг подозрения в четырех случаях. Сейчас под подозрением – еще 8.

Напомним, впервые обнаруженный в ЮАР штамм коронавируса "Омикрон" имеет большое количество мутаций и вызывает опасения из-за того, что может оказаться более заразным и более устойчивым к существующим вакцинам.

В последние дни ряд стран Европы подтвердили у себя первые случаи заражения. Среди больных есть и люди, не путешествовавшие на юг африканского континента. К 30 ноября во всем ЕС количество подтвержденных случаев превысило 40.

В Нидерландах выяснили, что первые случаи заражения в стране произошли еще до того, как ЮАР впервые сообщила о новом штамме. Путешествовали ли эти больные в Африку, пока неизвестно.