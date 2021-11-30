Зеленський виступає за приєднання України до Стамбульської конвенції

Президент України Володимир Зеленський підтримує кроки, спрямовані на захист прав осіб, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, а також забезпечення належного реагування на випадки такого насильства.

Про це йдеться у заяві Офісу президента, пише "Європейська правда".

"Глава держави у червні 2020 року підтримав електронну петицію із закликом ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, відому також як Стамбульська конвенція", - йдеться у заяві.

В Офісі президента повідомили, що завершують підготовку до подання на розгляд Верховної Ради проєкту закону "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами".

"Позиція Володимира Зеленського щодо необхідності приєднання України до цієї Конвенції принципова й незмінна. Після завершення відповідних процедур Глава держави буде готовий внести на розгляд парламенту вказаний законопроєкт. Тому наразі найважливішим питанням є консолідація зусиль усіх сторін навколо ратифікації Україною Стамбульської конвенції", - зазначили в ОП.

Минулого тижня ЄС, Британія, Норвегія, Швейцарія та низка міжнародних організацій у спільній заяві закликали Україну ратифікувати Стамбульську конвенцію.

Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства - міжнародна угода, уперше підписана в 2011 році.

Це перший подібний документ, який юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.

Документ підписали 46 країн і Євросоюз. Проте ще 11 з них, у тому числі і Україна, не ратифікували цю угоду. Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але досі не ратифікована через протести церков та консервативних політиків проти вжитого у ній терміну "гендер".

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