Зеленский выступает за присоединение Украины к Стамбульской конвенции

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает шаги, направленные на защиту прав пострадавших от домашнего насилия, насилия по признаку пола, а также обеспечения надлежащего реагирования на случаи такого насилия.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента, пишет "Европейская правда".

"Глава государства в июне 2020 года поддержал электронную петицию с призывом ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями, известную также как Стамбульская конвенция", - говорится в заявлении.

В Офисе президента сообщили, что завершают подготовку к представлению на рассмотрение Верховной Рады проекта закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями".

"Позиция Владимира Зеленского относительно необходимости присоединения Украины к настоящей Конвенции принципиальна и неизменна. После завершения соответствующих процедур глава государства будет готов внести на рассмотрение парламента указанный законопроект. Поэтому важнейшим вопросом является консолидация усилий всех сторон вокруг ратификации Украиной Стамбульской конвенции", - отметили в ОП.

На прошлой неделе ЕС, Великобритания, Норвегия, Швейцария и ряд международных организаций в совместном заявлении призвали Украину ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Стамбульская конвенция или Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашнего насилия – международное соглашение, впервые подписанное в 2011 году.

Это первый подобный документ, юридически обязывающий создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Присоединившиеся к конвенции страны должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

Документ подписали 46 стран и Евросоюз. Однако еще 11 из них, в том числе и Украина, не ратифицировали это соглашение. Стамбульская конвенция была подписана Украиной еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицирована из-за протестов церквей и консервативных политиков против употребленного в ней термина "гендер".

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