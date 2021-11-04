Число новых случаев заражения в Германии достигло пика

Немецкий Институт Роберта Коха сообщил о новом максимуме заражений коронавирусом с почти 34 тысячами новых случаев в сутки.

Как сообщает "Европейская правда", обновленные данные приводят 4 ноября немецкие СМИ, в частности, Spiegel Onilne.

Количество новых случаев заражения в Германии превысило уровень третьей волны, которая была весной. 22 апреля этот показатель составил 29 518, ныне Институт Роберта Коха сообщил о 33 949 новых случаях коронавирусной инфекции.

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Это также на 172 случая больше, чем было 18 декабря 2020 года, когда было зарегистрировано 33 777 новых случаев.

По всей Германии за 24 часа было зафиксировано 165 смертей, в то время как неделю назад было 126 смертей.

Количество больных коронавирусом на 100 000 жителей, поступивших в клиники в течение семи дней, в среду составило 3,62. Это важнейший параметр для возможного усиления ограничений по коронавирусу. Предыдущий максимум был около 15,5 прошлой зимой во время Рождества.

Германия переживает "пандемию невакцинированных", заявил накануне министр здравоохранения Йенс Шпан. Он призвал к более жестким действиям, чтобы обуздать возрождение вспышки коронавируса.

Более 66% населения полностью вакцинировано в Германии, но Шпан выразил недовольство тем, что темпы вакцинации замедлились и значительная группа людей в возрасте от 18 до 59 лет остается невакцинированной.