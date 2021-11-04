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Помічниця держсекретаря США прибула до Києва

Четвер, 4 листопада 2021, 12:20

Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід прибула з візитом до Києва. 

Про це повідомило посольство США в Україні, пише "Європейська правда".

Візит відбувається, щоб "підтвердити наше стратегічне партнерство, відданість США суверенітету та територіальній цілісності України, а також співпрацю у напрямку євроатлантичної інтеграції", розповіло посольство у Twitter.

Донфрід у Києві зустрінеться з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та представниками офісу президента. 

Вона обговорить з ними співпрацю у напрямку просування євроатлантичної інтеграції України, включаючи імплементацію реформ для зміцнення демократії, боротьби з корупцією та сприяння економічному зростанню України.

Нагадаємо, у четвер глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США відбудеться 10 листопада у Вашингтоні.

Карен Донфрід була призначена помічницею держсекретаря США з питань Європи та Євразії 29 вересня. 

Примітно, що захід, присвячений 30-тій річниці незалежності України, став першим для неї після призначення на посаду.

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