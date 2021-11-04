Помічниця держсекретаря США прибула до Києва

Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід прибула з візитом до Києва.

Про це повідомило посольство США в Україні, пише "Європейська правда".

Візит відбувається, щоб "підтвердити наше стратегічне партнерство, відданість США суверенітету та територіальній цілісності України, а також співпрацю у напрямку євроатлантичної інтеграції", розповіло посольство у Twitter.

.@StateEUR Assistant Secretary Dr. Karen Donfried is visiting Kyiv today to reaffirm our strategic partnership, the U.S. commitment to Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and cooperation to advance Ukraine's Euro-Atlantic integration. pic.twitter.com/OMkCif0MeP — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 4, 2021

Донфрід у Києві зустрінеться з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та представниками офісу президента.

Вона обговорить з ними співпрацю у напрямку просування євроатлантичної інтеграції України, включаючи імплементацію реформ для зміцнення демократії, боротьби з корупцією та сприяння економічному зростанню України.

Нагадаємо, у четвер глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США відбудеться 10 листопада у Вашингтоні.

Карен Донфрід була призначена помічницею держсекретаря США з питань Європи та Євразії 29 вересня.

Примітно, що захід, присвячений 30-тій річниці незалежності України, став першим для неї після призначення на посаду.