Помощница госсекретаря США прибыла в Киев

Помощница государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид прибыла с визитом в Киев.

Об этом сообщило посольство США в Украине, пишет "Европейская правда".

Визит проходит, чтобы "подтвердить наше стратегическое партнерство, приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сотрудничество в направлении евроатлантической интеграции", рассказало посольство в Twitter.

.@StateEUR Assistant Secretary Dr. Karen Donfried is visiting Kyiv today to reaffirm our strategic partnership, the U.S. commitment to Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and cooperation to advance Ukraine's Euro-Atlantic integration. pic.twitter.com/OMkCif0MeP