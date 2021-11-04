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Помощница госсекретаря США прибыла в Киев

Четверг, 4 ноября 2021, 12:20

Помощница государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид прибыла с визитом в Киев.

Об этом сообщило посольство США в Украине, пишет "Европейская правда".

Визит проходит, чтобы "подтвердить наше стратегическое партнерство, приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сотрудничество в направлении евроатлантической интеграции", рассказало посольство в Twitter.

Донфрид в Киеве встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и представителями Офиса президента.

Она обсудит с ними сотрудничество по продвижению евроатлантической интеграции Украины, включая имплементацию реформ для укрепления демократии, борьбы с коррупцией и содействия экономическому росту Украины.

Напомним, в четверг глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США состоится 10 ноября в Вашингтоне.

Карен Донфрид была назначена помощницей госсекретаря США по Европе и Евразии 29 сентября.

Примечательно, что мероприятие, посвященное 30-й годовщине независимости Украины, стало первым для нее после назначения на должность.

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