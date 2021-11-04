Помощница госсекретаря США прибыла в Киев

Помощница государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид прибыла с визитом в Киев.

Об этом сообщило посольство США в Украине, пишет "Европейская правда".

Визит проходит, чтобы "подтвердить наше стратегическое партнерство, приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сотрудничество в направлении евроатлантической интеграции", рассказало посольство в Twitter.

.@StateEUR Assistant Secretary Dr. Karen Donfried is visiting Kyiv today to reaffirm our strategic partnership, the U.S. commitment to Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and cooperation to advance Ukraine's Euro-Atlantic integration. pic.twitter.com/OMkCif0MeP — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 4, 2021

Донфрид в Киеве встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и представителями Офиса президента.

Она обсудит с ними сотрудничество по продвижению евроатлантической интеграции Украины, включая имплементацию реформ для укрепления демократии, борьбы с коррупцией и содействия экономическому росту Украины.

Напомним, в четверг глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США состоится 10 ноября в Вашингтоне.

Карен Донфрид была назначена помощницей госсекретаря США по Европе и Евразии 29 сентября.

Примечательно, что мероприятие, посвященное 30-й годовщине независимости Украины, стало первым для нее после назначения на должность.