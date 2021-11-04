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Германия выделит 600 млн евро на гуманитарную помощь афганцам

Четверг, 4 ноября 2021, 13:22

Германия выделит 600 млн евро на оказание гуманитарной помощи жителям Афганистана.

Об этом говорится в заявлении МИД Германии, которым располагает "Европейская правда".

"В этом году Германия предоставляет дополнительные 600 млн евро для гуманитарной помощи в Афганистане. Это напрямую поможет людям через партнерские организации, такие как Всемирная продовольственная программа, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Предоставляя эту помощь, федеральное правительство в значительной степени полагается на нужды, определенные ООН и "Красным Крестом", – отмечают в сообщении.

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МИД отмечает, что более половины населения Афганистана грозит голод, около 5,5 млн афганцев стали внутренне перемещенными лицами и почти столько же бежали в соседние страны. Отмечается, что ситуация еще больше усложнилась с переходом власти к "Талибану", поскольку многие люди, ранее спокойно обеспечивавшие себя, остались без работы. Дополнительной проблемой является потеря части урожая в результате засухи.

"Благодаря этим средствам гуманитарные организации смогут оказать скорую и эффективную помощь миллионам людей. При этом наши партнеры позаботятся, чтобы помощь использовалась только для гуманитарных нужд и не в пользу "Талибана". Германия и партнерские организации поддержат также соседей Афганистана, Иран и Пакистан, в обеспечении гуманитарных нужд", – добавляют в заявлении.

Из общей суммы 90 млн евро передадут через Всемирную продовольственную программу, 65 млн – через Программу развития ООН, 54 млн – через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 50 млн – через спецфонд ООН для Афганистана, по 20 млн – через ЮНИСЕФ, ВОЗ, Международную организацию по миграции, 10 млн - через "Красный Крест", остальное - через другие проекты.

Ранее Великобритания объявила о выделении на гуманитарную помощь Афганистану 50 миллионов фунтов стерлингов.

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Германия Афганистан
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