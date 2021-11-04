Португалія іде на дострокові вибори після відхилення парламентом бюджету

Президент Португалії Марсело Ребело де Соуза у четвер офіційно оголосить про розпуск парламенту та призначить дострокові вибори.

Про це пише Publico, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави виступить із заявою о 20:00 та назве дату парламентських виборів. Ймовірно, вони відбудуться 30 січня 2022 року.

Дострокові вибори було вирішено призначити після поразки минулого тижня соціалістичного уряду меншості Антоніу Кошти під час голосування щодо бюджету на 2022 рік.

Політична криза була викликана рішенням Португальської комуністичної партії та лівого блоку приєднатися до правих у голосуванні щодо бюджету.

Комуністи та лівий блок вимагали більше пільг і захисту для працівників, покращення системи соціального забезпечення та більших державних інвестицій у службу охорони здоров'я, що, за їхніми словами, Кошта проігнорував, оскільки він занадто зосереджений на скороченні дефіциту.

Кошта сказав, що він не може погодитися на свідому шкоду тяжко відновленому міжнародному авторитету після того, як країна мала один з найбільших державних боргів у Європі і піддалася жорсткій економії в 2011-2014 роках.

Кошта, який очолював уряд протягом шести років відносної стабільності зі стабільним економічним зростанням і невеликим профіцитом бюджету, виключив відставку і заявив, що очолюватиме свою партію в будь-якій виборчій кампанії.