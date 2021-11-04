Португалия идет на досрочные выборы после отклонения парламентом бюджета

Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза в четверг официально объявит о роспуске парламента и назначит досрочные выборы.

Об этом пишет Publico, сообщает "Европейская правда".

Глава государства выступит с заявлением в 20.00 и назовет дату парламентских выборов. Вероятно, они пройдут 30 января 2022 года.

Досрочные выборы было решено назначить после поражения на прошлой неделе социалистического правительства меньшинства Антониу Кошты во время голосования по бюджету на 2022 год.

Политический кризис был вызван решением Португальской коммунистической партии и левого блока присоединиться к правым в голосовании по бюджету.

Коммунисты и левый блок требовали больше льгот и защиты для работников, улучшения системы социального обеспечения и больших государственных инвестиций в службу здравоохранения, что, по их словам, Кошта проигнорировал, поскольку он слишком сосредоточен на сокращении дефицита.

Кошта сказал, что он не может согласиться на сознательный ущерб тяжело восстановленному международному авторитету после того, как страна имела один из самых больших государственных долгов в Европе и подверглась жесткой экономии в 2011-2014 годах.

Кошта, возглавлявший правительство в течение шести лет относительной стабильности со стабильным экономическим ростом и небольшим профицитом бюджета, исключил отставку и заявил, что будет возглавлять свою партию в любой избирательной кампании.