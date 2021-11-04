Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Латвия ввела обязательную вакцинацию для всех работников

Четверг, 4 ноября 2021, 15:53

Сейм Латвии принял поправки к закону о контроле за распространением COVID-19, предусматривающие, что работники должны привиться до 15 ноября.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

Закон предусматривает, что если работодатель проинформировал работника о том, что для выполнения рабочих обязанностей необходим "ковидный сертификат" (подтверждает факт вакцинации или перенесенного заболевания), то работник обязан начать вакцинацию не позднее 10 рабочих дней с момента получения информации.

Читайте также
Латвия получила аппараты ИВЛ и другую помощь от стран ЕС на фоне вспышки COVID

Сделать вторую прививку нужно не позже седьмого дня после указанного в инструкции препарата кратчайшего срока завершения процесса вакцинации.

Если работник не начнет или не закончит процесс вакцинации до 15 ноября, то работодатель будет вправе отстранить его от исполнения обязанностей.

При этом закон оставляет возможность перевести такого работника на другую должность или предоставить возможность работать удаленно до тех пор, пока тот не получит сертификат.

Если работник не имеет возможности работать удаленно или не согласен переходить на другую должность, работодатель имеет право отстранить его или отправить в отпуск без сохранения зарплаты. При этом в частном секторе работодатель все же может сохранять отстраненному сотруднику зарплату. В госсекторе такого права работодатель не имеет.

Читайте также
В Латвии зафиксировали максимум смертей от COVID-19 с начала пандемии

Срок отстранения работника от должности не может превышать трех месяцев. Срок можно остановить в момент, когда работник получит сертификат.

Если после трех месяцев отстранения или простоя по вине работника тот без уважительной причины не получит сертификата, то работодатель получает право немедленно прервать с ним трудовые отношения. В этом случае будет выплачена помощь в размере одной месячной зарплаты.

Более жесткие нормы распространяются на военнослужащих Национальных вооруженных сил. Если военнослужащий без уважительной причины не получил сертификат, министр обороны или уполномоченный им командир имеет право расторгнуть договор о службе. То же самое касается гражданских лиц, трудоустроенных в структурах вооруженных сил.

Напомним, в Италии с 15 октября каждый сотрудник должен иметь так называемый "зеленый пропуск", подтверждающий вакцинацию, выздоровление или отрицательный тест на COVID-19.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Латвия Вакцины Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Управлять, как в Европе: о каких принципах нужно помнить лидерам украинских общин

Управление общиной отличается от бизнеса, но есть и сходства. Глава общины должен применять принципы эффективного управления.
4 ноября 2021 — Дзмитрий Корбут, для Европейской правды

Партнерство без правил: как Украина определила своих главных союзников в мире

Партнерство – это "больше чем танго", оно требует участия двух или как минимум двух государств. В Украине это происходит не всегда (укр.)
4 ноября 2021 — Анна Шелест, для Европейской правды

Спасти планету: что готова делать Украина, чтобы остановить климатические изменения

Договоренности ничего не стоят, если для кого-то это просто слова – и относительно экологических сделок, и не касающихся окружающей среды.
4 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда