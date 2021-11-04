Латвия ввела обязательную вакцинацию для всех работников

Сейм Латвии принял поправки к закону о контроле за распространением COVID-19, предусматривающие, что работники должны привиться до 15 ноября.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

Закон предусматривает, что если работодатель проинформировал работника о том, что для выполнения рабочих обязанностей необходим "ковидный сертификат" (подтверждает факт вакцинации или перенесенного заболевания), то работник обязан начать вакцинацию не позднее 10 рабочих дней с момента получения информации.

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Сделать вторую прививку нужно не позже седьмого дня после указанного в инструкции препарата кратчайшего срока завершения процесса вакцинации.

Если работник не начнет или не закончит процесс вакцинации до 15 ноября, то работодатель будет вправе отстранить его от исполнения обязанностей.

При этом закон оставляет возможность перевести такого работника на другую должность или предоставить возможность работать удаленно до тех пор, пока тот не получит сертификат.

Если работник не имеет возможности работать удаленно или не согласен переходить на другую должность, работодатель имеет право отстранить его или отправить в отпуск без сохранения зарплаты. При этом в частном секторе работодатель все же может сохранять отстраненному сотруднику зарплату. В госсекторе такого права работодатель не имеет.

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Срок отстранения работника от должности не может превышать трех месяцев. Срок можно остановить в момент, когда работник получит сертификат.

Если после трех месяцев отстранения или простоя по вине работника тот без уважительной причины не получит сертификата, то работодатель получает право немедленно прервать с ним трудовые отношения. В этом случае будет выплачена помощь в размере одной месячной зарплаты.

Более жесткие нормы распространяются на военнослужащих Национальных вооруженных сил. Если военнослужащий без уважительной причины не получил сертификат, министр обороны или уполномоченный им командир имеет право расторгнуть договор о службе. То же самое касается гражданских лиц, трудоустроенных в структурах вооруженных сил.

Напомним, в Италии с 15 октября каждый сотрудник должен иметь так называемый "зеленый пропуск", подтверждающий вакцинацию, выздоровление или отрицательный тест на COVID-19.