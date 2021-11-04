Платні тести для нещеплених: Сейм Литви зробив крок до подолання президентського вето

Сейм Литви у першому повторному голосуванні подолав вето президента на проєкт закону, який передбачає, що нещеплені працівники деяких професій повинні будуть платити за регулярне тестування на коронавірус з власної кишені або витрати має покривати роботодавець.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

У першому з двох передбачених процедурою голосувань 69 депутатів проголосували проти президентського вето і 59 - погодилися з ним. Фінальне голосування очікується наступного тижня.

Головна радниця президента Гітанаса Науседи Ірена Сегаловічене, аргументуючи перед депутатами його позицію, зазначала, що ідея законопроєкту може конфліктувати з деякими статтями Конституції і витрати на регулярне тестування мають залишатися за державою, тому що для багатьох це може бути надто дорого.

"Президент просить не створювати розкол у суспільстві… Єдність і рівне ставлення до щеплених і нещеплених задля захисту їхнього здоров’я - це зараз найважливіше", - зазначила вона.

Прем’єрка Інгріда Шимоніте раніше з обуренням відреагувала на президентське вето.

"Схоже, адміністрація президента зумисно вирішила пригальмувати процес вакцинації", - заявила вона.

Нагадаємо, 19 жовтня Сейм підтримав зміни до закону, за якими для нещеплених працівників деяких професій з 1 грудня держава перестане компенсувати вартість тестування - за це люди мали би платити з власної кишені, або витрати мав взяти на себе їхній роботодавець. Виняток передбачили для людей, які мають медичні протипоказання для щеплення, а також на випадок, якщо з певних причин виникне дефіцит вакцин і щепитись якийсь час не буде можливості.

За оцінками Міністерства охорони здоров’я, один швидкий антиген-тест коштує 11-13 євро. Відтак тестування кожні 10 днів може коштувати одній людині від 33 до 40 євро на місяць.

Литва та її балтійські сусіди - вже тривалий час серед перших у ЄС за розмахом епідемії коронавірусу.