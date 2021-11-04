Платные тесты для непривитых: Сейм Литвы сделал шаг к преодолению президентского вето

Сейм Литвы в первом повторном голосовании преодолел вето президента на проект закона, предусматривающий, что непривитые работники некоторых профессий должны будут платить за регулярное тестирование на коронавирус из собственного кармана или расходы должен покрывать работодатель.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

В первом из двух предусмотренных процедурой голосований 69 депутатов проголосовали против президентского вето и 59 – согласились с ним. Финальное голосование ожидается на следующей неделе.

Главная советница президента Гитанаса Науседы Ирэна Сегаловичене, аргументируя перед депутатами его позицию, отмечала, что идея законопроекта может конфликтовать с некоторыми статьями Конституции и расходы по регулярному тестированию должны оставаться за государством, потому что для многих это может быть слишком дорого.

"Президент просит не создавать раскол в обществе… Единство и равное отношение к привитым и непривитым для защиты их здоровья – это сейчас самое важное", - отметила она.

Премьер-министр Ингрида Шимоните ранее с возмущением отреагировала на президентское вето.

"Похоже, администрация президента намеренно решила притормозить процесс вакцинации", – заявила она.

Напомним, 19 октября Сейм поддержал изменения в закон, по которым непривитым работникам некоторых профессий с 1 декабря государство перестанет компенсировать стоимость тестирования - за это люди должны платить из собственного кармана, или расходы должен был взять на себя их работодатель. Исключение предусмотрели для людей, имеющих медицинские противопоказания для прививки, а также на случай, если по определенным причинам возникнет дефицит вакцин и прививать какое-то время не будет возможности.

По оценкам Министерства здравоохранения, один быстрый антиген-тест стоит 11-13 евро. Следовательно, тестирование каждые 10 дней может стоить одному человеку от 33 до 40 евро в месяц.

Литва и ее балтийские соседи уже долгое время - в числе первых в ЕС по масштабам эпидемии коронавируса.