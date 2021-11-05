Як громадам налагодити європейський рівень управління

В Україні процес побудови системи ефективного місцевого самоврядування все ще триває. Якщо у більшості країн Європи новий керівник чи керівниця муніципалітету приходить до вже організованої системи управління, то в нашій країні для керівників територіальних громад зазвичай все значно складніше.

Про що треба пам’ятати головам громад, депутатам місцевих рад, щоб досягти європейської системи управління, читайте у колонці експерта з питань місцевого економічного розвитку Програми "U-LEAD з Європою", національного консультанта ПРООН в Україні Дзмітрія Корбута Керувати, як у Європі: які принципи варто пам’ятати лідерам українських громад.

Корбут зазначає, що представники місцевого самоврядування повинні розуміти базові принципи. Одним з ключових для місцевого самоврядування є принцип субсидіарності. В українському законодавстві він визначений як "передача владних повноважень на найнижчий рівень".

За його словами, акценти у цьому питанні важливі – не дарма в Україні можна почути фразу "це питання не нашого рівня, це не наша відповідальність". Керуючись дещо іншою філософією, європейські муніципалітети зосереджені на пошуку рішення для будь-яких питань, які для них є на часі.

Наступний аспект, про який згадує Дзмітрій Корбут, - стратегічне бачення: вміння бачити та аналізувати ситуацію зі сторони. Він звертає увагу на те, що через велику кількість повсякденних завдань керівники громад дуже часто зосереджуються на рутинному їх виконанні й не мають можливості подивитися на процеси у стратегічній перспективі, побачити загальну картину, що надзвичайно важливо.

Ще одна навичка, якою, на думку експерта, повинні розвивати голови громад та депутати, – фокусування на пріоритетах. Через обмеженість ресурсів неможливо ефективно втілювати всі проєкти та розвивати всі напрями одночасно, тому потрібно навчитися концентруватися та чітко визначати пріоритети.

Корбут пише, що дуже важливо перенести фокус на досягнення результату, а не на процес задля процесу. Серед іншого, це стосується доступного представлення місцевою владою своїх планів, досягнень, результатів.

Також потрібно усвідомити цінність залучення асоціацій, мереж, громадянського суспільства до процесів місцевого розвитку.

Що ще мають пам’ятати голови громад та депутати місцевих рад, щоб досягти європейської системи управління, читайте в статті Дзмітрія Корбута Керувати, як у Європі: які принципи варто пам’ятати лідерам українських громад.