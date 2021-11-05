Как громадам наладить европейский уровень управления

В Украине процесс построения системы эффективного местного самоуправления все еще продолжается. Если в большинстве стран Европы новый руководитель или руководительница муниципалитета приходит в уже организованную систему управления, то в нашей стране для руководителей территориальных громад обычно все сложнее.

О чем нужно помнить главам громад депутатам местных советов, чтобы достичь европейской системы управления, читайте в колонке эксперта по вопросам местного экономического развития Программы "U-LEAD с Европой", национального консультанта ПРООН в Украине Дзмитрия Корбута Управлять, как в Европе: какие принципы следует помнить лидерам украинских громад.

Корбут отмечает, что представители местного самоуправления должны понимать базовые принципы. Одним из ключевых для местного самоуправления является принцип субсидиарности. В украинском законодательстве он определен как "передача властных полномочий на самый низкий уровень".

По его словам, акценты в этом вопросе важны – не зря в Украине можно услышать фразу "это вопрос не нашего уровня, это не наша ответственность". Руководствуясь несколько иной философией, европейские муниципалитеты сосредоточены на поиске решения для любых вопросов, которые для них актуальны.

Следующий аспект, о котором упоминает Дзмитрий Корбут, – стратегическое видение: умение видеть и анализировать ситуацию со стороны. Он обращает внимание, что из-за большого количества повседневных задач руководители громад очень часто сосредотачиваются на рутинном их выполнении и не имеют возможности посмотреть на процессы в стратегической перспективе, увидеть общую картину, что чрезвычайно важно.

Еще один навык, которым, по мнению эксперта, должны развивать председатели громад и депутаты – фокусировка на приоритетах. Из-за ограниченности ресурсов невозможно эффективно воплощать все проекты и развивать все направления одновременно, поэтому необходимо научиться концентрироваться и четко определять приоритеты.

Корбут пишет, что очень важно перенести фокус на достижение результата, а не на процесс ради процесса. Среди прочего это касается доступного представления местными властями своих планов, достижений, результатов.

Также следует осознать ценность привлечения ассоциаций, сетей гражданского общества к процессам местного развития.

Что еще должны помнить главы громад и депутаты местных советов, чтобы достичь европейской системы управления, читайте в статье Дмитрия Корбута Управлять, как в Европе: какие принципы следует помнить лидерам украинских громад.