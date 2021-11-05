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На півночі Франції група мігрантів потрапила під потяг, один загинув

П'ятниця, 5 листопада 2021, 11:14

У четвер 4 листопада на залізниці між Кале й Дюнкерком група з чотирьох мігрантів потрапила під регіональну електричку, внаслідок чого один з них загинув. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Інцидент стався близько 18:30 в районі Па-де-Кале. Заступник керівника департаменту О-де-Франс розповів, що "молодий хлопець віком близько 20 років загинув, один у критичному стані і двоє - з легкими травмами". 

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У гуманітарних організаціях, що займаються допомогою мігрантам, заявили, що всі вони неповнолітні і прибули до Франції нещодавно.

На момент інциденту в електричці було 17 пасажирів, їх евакуювали. Машиністу обіцяють психологічний супровід.

За словами керівника місцевого департаменту інфраструктури й транспорту, мігранти йшли по коліях і напевно не встигли зреагувати на появу потяга. Він припустив, що вони вирішили йти так через погану погоду, тому що в темряві і під дощем це напевно виглядало кращим варіантом, ніж навмання через поля. 

Схожий інцидент стався в середині жовтня на південному заході Франції - троє мігрантів загинули, ще один отримав серйозні поранення. 

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Франція мігранти
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