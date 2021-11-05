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На севере Франции группа мигрантов попала под поезд, один погиб

Пятница, 5 ноября 2021, 11:14

В четверг 4 ноября на железной дороге между Кале и Дюнкерком группа из четырех мигрантов попала под региональную электричку, в результате чего один из них погиб.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Инцидент произошел около 18:30 в районе Па-де-Кале. Заместитель руководителя департамента О-де-Франс рассказал, что "молодой парень в возрасте около 20 лет погиб, один в критическом состоянии и двое – с легкими травмами".

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В гуманитарных организациях, занимающихся помощью мигрантам, заявили, что они несовершеннолетние и прибыли во Францию ​​недавно.

На момент инцидента в электричке было 17 пассажиров, их эвакуировали. Машинисту обещают психологическое сопровождение.

По словам руководителя местного департамента инфраструктуры и транспорта, мигранты шли по путям и наверняка не успели среагировать на появление поезда. Он предположил, что они решили идти так из-за плохой погоды, потому что в темноте и под дождем это наверняка выглядело лучшим вариантом, чем наугад через поля.

Похожий инцидент произошел в середине октября на юго-западе Франции – трое мигрантов погибли, еще один получил серьезные ранения.

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Франция мигранты
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