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Кулеба про виключення України з "зеленого списку" ЄС: "тотального закриття кордонів не буде"

П'ятниця, 5 листопада 2021, 11:40

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що очікуване виключеня України із "зеленого списку" Євросоюзу для подорожей не означатиме автоматичну зміну правил перетину кордону і "тотального закриття кордону" не буде.

Про це він заявив у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Після виключення України з "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС", - зазначив Дмитро Кулеба.

Він додав, що Міністерство закордонних справ активно працює з партнерами, щоб зберегти максимальну свободу мандрівок для українців.

Як стало відомо ЗМІ, у п’ятницю посли ЄС погодили виключення України із "зеленого списку" для подорожей наступного тижня. Це рішення очікувалося вже тривалий час з огляду на погіршення ситуації з коронавірусом в Україні.

Рішення про виключення України зі списку автоматично не означатиме зміни правил перетину кордону. Проте країни ЄС як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Що означає виключення України зі списку та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті: Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців

В МЗС також публікували детальні роз'яснення, чого очікувати після виключення України із "зеленого списку".

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Туризм Коронавірус Кулеба
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