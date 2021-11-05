Кулеба об исключении Украины из "зеленого списка" ЕС: "тотального закрытия границ не будет"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что ожидаемое исключение Украины из "зеленого списка" Евросоюза для путешествий не означает автоматического изменения правил пересечения границы, и "тотального закрытия границы" не будет.

Об этом он заявил в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будут приниматься каждой отдельной страной ЕС", - отметил Дмитрий Кулеба.

Після виключення України з "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 5, 2021

Он добавил, что Министерство иностранных дел активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев.

Как стало известно СМИ, в пятницу послы ЕС согласовали исключение Украины из "зеленого списка" для путешествий на следующей неделе. Это решение ожидалось уже длительное время, учитывая ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине.

Решение об исключении Украины из списка автоматически не будет означать изменения правил пересечения границы. Однако страны ЕС, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее обещал применить "все дипломатическое мастерство", чтобы украинцы могли ездить в ЕС и после исключения Украины из "зеленого списка" для путешествий.

В МИД также публиковали подробные разъяснения, чего ожидать после исключения Украины из "зеленого списка".

Что означает исключение Украины из списка и какими будут правила пересечения границы, читайте в статье: Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев