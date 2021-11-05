Декілька країн ЄС не відмовилися від централізованого опалення. Чому?

Чи має майбутнє система централізованого опалення? Досвід інших східноєвропейських країн однозначний – має.

Про те, чому ця модель залишається успішною в інших країнах та відверто погано працює в Україні, читайте в статті експерта з централізованого опалення проєкту ЄС STARTER Андрія Зінченка На порозі катастрофи: чому Європа не стала відмовлятися від централізованого опалення.

Разом із самою центральною системою опалення Україна отримала й низку факторів, що негативно впливають на її ефективність.

Відсутність відповідного обслуговування та реновації і модернізації існуючих систем призвели до поглиблення проблем та росту неефективності в цілому.

Проте чи означає це безперспективність самої системи?

Показовим тут є досвід Польщі, країни, яка була за початковими умовами подібною до України.

У 1992 році Польща змогла розпочати відновлення та реконструкцію тепломереж. А одночасно – була модернізована система розрахунку за комунальні платежі та змінена система пільг, за якою державна підтримка надавалася лише мешканцям соціального житла. Відповідно, мешканці великих квартир, були вимушені або сплачувати їх опалення, або шукати собі більш економне житло.

Як наслідок, теплопостачальні компанії мали кошти на реконструкцію, а тому за 10 років зуміли майже вдвічі зменшити витрати на опалення споживачів.

Схожим шляхом пішли інші східноєвропейські країни. Звичайно, кожна зі своїми особливостями.

Чому система, яка нормально працює в більшості східноєвропейських країн, раптом стала невигідною для України?

Причин є, як мінімум, декілька.

По-перше, тарифна політика що довгий час діяла в країні та була спрямована на максимальне здешевлення послуг для споживача, не дозволяла підприємствам накопичити достатньо коштів на здійснення необхідної модернізації систем.

Друге, вартість газу. В Україні вартість газу для індивідуального споживача є нижчою, аніж для теплокомуненерго. Хоча в усьому світі все навпаки – гуртовий покупець має максимальні знижки, на відміну від роздрібного споживача.

Детальніше про те, які проблеми створюються через відмову від централізованого теплопостачання на користь індивідуального, читайте в матеріалі Андрія Зінченка На порозі катастрофи: чому Європа не стала відмовлятися від централізованого опалення.