Несколько стран ЕС не отказались от централизованного отопления. Почему?

Есть ли будущее у системы централизованного отопления? Опыт других восточноевропейских стран однозначен – есть.

О том, почему эта модель остается успешной в других странах и плохо работает в Украине, читайте в статье эксперта по централизованному отоплению проекта ЕС STARTER Андрея Зинченко На пороге катастрофы: почему Европа не стала отказываться от централизованного отопления.

Вместе с самой центральной системой отопления Украина получила и ряд факторов, негативно влияющих на ее эффективность.

Отсутствие соответствующего обслуживания и реновации и модернизации существующих систем привело к углублению проблем и росту неэффективности в целом.

Однако означает ли это бесперспективность самой системы?

Показателен здесь опыт Польши, страны, которая была по начальным условиям схожа с Украиной.

В 1992 году Польша смогла приступить к восстановлению и реконструкции теплосетей. А одновременно была модернизирована система расчета за коммунальные платежи и изменена система льгот, по которой государственная поддержка предоставлялась только жителям социального жилья. Соответственно, жильцы больших квартир были вынуждены либо платить за их отопление, либо искать себе более экономное жилье.

Как следствие, теплоснабжающие компании получали средства на реконструкцию, а потому за 10 лет сумели почти вдвое снизить затраты на отопление потребителей.

Схожим путем пошли другие восточноевропейские страны. Конечно, каждая со своими особенностями.

Почему система, нормально работающая в большинстве восточноевропейских стран, вдруг стала невыгодной для Украины?

Причин как минимум несколько.

Во-первых, тарифная политика, долгое время действовавшая в стране и направленная на максимальное удешевление услуг для потребителя, не позволяла предприятиям накопить достаточно средств на осуществление необходимой модернизации систем.

Во-вторых, стоимость газа. В Украине стоимость газа для индивидуального потребителя ниже, чем для теплокоммунэнерго. Хотя по всему миру все наоборот – оптовый покупатель имеет максимальные скидки, в отличие от розничного потребителя.

Детальнее о том, какие проблемы создаются из-за отказа от централизованного теплоснабжения в пользу индивидуального, читайте в материале Андрея Зинченко На пороге катастрофы: почему Европа не стала отказываться от централизованного отопления.