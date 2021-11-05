Росія продовжує газовий шантаж для підриву єдності в Європі - Кулеба

Росія продовжує свій газовий шантаж і активно використовує енергоресурси як політичний інструмент для підриву єдності в Європі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на форумі "Re:Open Zakarpattia" у п’ятницю.

"Хочу звернути особливу увагу на енергетичну безпеку, яка зараз стоїть на кону у Центральній Європі. Росія продовжує свій шантаж. Вона активно використовує енергоресурси як політичний інструмент для підриву єдності в Європі", - сказав міністр.

За його словами, Україна здатна зробити ефективний внесок у створення більш конкурентного газового ринку в Центральній Європі, тим самим зміцнивши свою енергетичну безпеку.

"У газотранспортної системи України приблизно вдвічі більше вільних транзитних потужностей, ніж у "Північного потоку-2". Реальної ринкової потреби у додаткових маршрутах транспортування газу в Європі ніколи не було", - сказав міністр.

Нинішній дефіцит газу на європейському ринку вказує на те, що додаткові маршрути не гарантують додаткових постачань, зауважив міністр.

"Називаймо речі своїми іменами. Росія обмежує експорт, щоб ще більше підняти ціни на газ, створити енергетичну кризу та виправдати запуск "Північного потоку – 2", - заявив Дмитро Кулеба.

Раніше посол Німеччини в Києві заявила, що німецьке міністерство економіки та енергетики обговорить пропозицію України про додатковий транзит 55 млрд кубічних метрів газу за спеціальними умовами.

Президент РФ Владімір Путін 21 жовтня заявив про готовність почати поставки газу по "Північному потоку-2" наступного дня після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав його слова шантажем.

"Газпром" розраховує ввести газопровід "Північний потік-2" в експлуатацію до кінця року. Однак для початку постачання газу з РФ проєкту необхідна сертифікація як незалежного оператора транспортної системи.