Россия продолжает газовый шантаж для подрыва единства в Европе.

Россия продолжает свой газовый шантаж и активно использует энергоресурсы в качестве политического инструмента для подрыва единства в Европе.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на форуме Re:Open Zakarpattia в пятницу.

"Хочу обратить особое внимание на энергетическую безопасность, которая сейчас стоит на кону в Центральной Европе. Россия продолжает свой шантаж. Она активно использует энергоресурсы как политический инструмент для подрыва единства в Европе", - сказал министр.

По его словам, Украина способна внести эффективный вклад в создание более конкурентного газового рынка в Центральной Европе, тем самым укрепив свою энергетическую безопасность.

"У газотранспортной системы Украины примерно вдвое больше свободных транзитных мощностей, чем у "Северного потока-2". Реальной рыночной потребности в дополнительных маршрутах транспортировки газа в Европе никогда не было", - сказал министр.

Нынешний дефицит газа на европейском рынке указывает на то, что дополнительные маршруты не гарантируют дополнительные поставки, отметил министр.

"Назовем вещи своими именами. Россия ограничивает экспорт, чтобы еще больше поднять цены на газ, создать энергетический кризис и оправдать запуск "Северного потока-2", - заявил Дмитрий Кулеба.

Ранее посол Германии в Киеве заявила, что германское министерство экономики и энергетики обсудит предложение Украины о дополнительном транзите 55 млрд кубометров газа по специальным условиям.

Президент РФ Владимир Путин 21 октября заявил о готовности начать поставки газа по "Северному потоку-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал его слова шантажом.

"Газпром" рассчитывает ввести газопровод "Северный поток-2" в эксплуатацию до конца года. Однако для начала поставки газа из РФ проекту необходима сертификация как независимого оператора транспортной системы.