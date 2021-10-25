Німеччина розгляне пропозицію України про додатковий транзит газу за спецумовами - посол

Міністерство економіки та енергетики Німеччини обговорить пропозицію України про додатковий транзит 55 млрд кубічних метрів газу за спеціальними умовами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", цитуючи посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен.

"Ми отримали цю пропозицію від української сторони та передали своєму Міністерству економіки та енергетики, як і решту пропозицій української сторони. Ми інтенсивно говоритимемо про цю пропозицію", - заявила Анка Фельдгузен 25 жовтня.

Дипломат зазначила, що Німеччина також намагається зберегти транзит через Україну після очікуваного запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

"Але треба також сказати, що транзит газу колись закінчиться повністю, тому Україні слід працювати над майбутнім цієї системи - щоб забезпечити в подальшому транзит водню, щоб Україна стала незалежною і могла сама експортувати енергію", - додала Анка Фельдгузен.

Нагадаємо, президент РФ Владімір Путін заявив про готовність почати поставки газу по "Північному потоку-2" наступного дня після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора. Компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом і готова до транспортування палива.

Голова найбільшої депутатської групи у Європарламенті звинуватив Росію у використанні газу як зброї.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю 22 жовтня звинуватив Росію в організації газової кризи в Європі та закликав ЄС скоординувати свою відповідь з Україною.

При цьому Україна запропонувала Євросоюзу додатковий транзит в обсязі 55 млрд кубометрів газу за "спеціальними умовами".